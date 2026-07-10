Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 10 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta ancora disagi. La rete stradale è interessata da code e rallentamenti, secondo l'aggiornamento di Astral infomobilità. La situazione si mantiene critica in diverse aree, con traffico congestionato e rallentamenti che coinvolgono le principali arterie della città. La circolazione risulta congestionata in più punti, creando difficoltà per gli automobilisti in transito.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono Disagi con code sull'autostrada Roma Napoli a causa di un precedente incidente ora mi hai rimosso all'altezza con il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli poi si rallenta sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra le uscite Laurentina e tu sto veramente in interna coda altezza Labor all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo Verso il raccordo si rallenta sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara mentre a sud della capitale sulla via Pontina traffico rallentato tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:40Alle 18:40 di venerdì, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, si registrano code e rallentamenti.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 18:10Alle 18:10 del 7 luglio 2026, un incidente ha causato rallentamenti sulla viabilità nella regione Lazio.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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