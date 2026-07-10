La pizzeria ‘Il Delfino’ ha ricevuto 18.000 voti, vincendo la manifestazione Vetrine Rossoblù allo stadio Dall’Ara. L’evento si è svolto con grande partecipazione, anche durante le giornate di luglio, e si è concluso con una festa che ha coinvolto numerosi tifosi e sostenitori. L’edizione di quest’anno è stata definita “straordinaria” dagli organizzatori.

Bologna, 10 luglio 2026 – Anche sotto il sole di luglio, un’onda rossoblù continua a colorare lo stadio Renato Dall’Ara. Nonostante la pausa estiva, sono infatti i sorrisi dei commercianti ad animare gli spalti e a gonfiare la rete: imprenditori e imprenditrici che, nel corso della stagione, si sono rimboccati le maniche per decorare i propri negozi in occasione della terza edizione delle Vetrine Rossoblù, sprigionando ancora una volta la propria passione e fantasia. Un’iniziativa – culminata questa mattina con il momento dedicato alle premiazioni – promossa da Confcommercio Ascom in collaborazione con Bologna Fc, Emil Banca e il Resto del Carlino: un progetto capace di dimostrare ancora una volta quanto le attività economiche siano parte pulsante del territorio, celebrando insieme un vero e proprio atto d’amore verso la squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetrine Rossoblù, grande festa allo stadio Dall’Ara: trionfa la pizzeria ‘Il Delfino’ con 18mila voti. “Un’edizione straordinaria”

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