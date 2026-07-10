Un giovane di 20 anni è in condizioni gravi dopo un incidente. Il padre denuncia la mancanza di tutele legali per assistere il figlio, che si trova in ospedale in condizioni critiche. La famiglia afferma di non aver potuto essere presente come avrebbe voluto, sottolineando l’assenza di strumenti legali che garantiscano il supporto e la vicinanza ai pazienti in situazioni di emergenza. La vicenda evidenzia le difficoltà incontrate dalle famiglie di fronte a restrizioni legali in casi di emergenza sanitaria.

Lucca, 10 luglio 2026 - C'è un dolore che nessun genitore dovrebbe conoscere. E poi c'è quello di scoprire che, mentre un figlio lotta tra la vita e la morte, anche il diritto di stargli accanto può trasformarsi in una battaglia. È l'appello di Riccardo Alì, padre di un ragazzo di vent'anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre lavorava come rider. La sera del 24 aprile scorso, il figlio - ex studente del liceo artistico di Lucca ma residente nella provincia di Pisa - stava portando cibo da asporto in motorino. Poi l'impatto, violentissimo, che ha cambiato tutto: il ragazzo è stato sbalzato dallo scooter, perdendo il casco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ventenne grave dopo un incidente, il padre: «Non esistono tutele per assisterlo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il video dopo la tragedia sullAurelia: «Ve lo giuro, questa è morta abbiamo rotto tutto stanotte...

Notizie e thread social correlati

Tragedia a Sant’Antonino: muore il ventenne dopo l’incidente stradaleUn giovane di 20 anni originario di Oulx è deceduto al CTO di Torino a seguito di un incidente stradale avvenuto il 20 aprile a Sant’Antonino.

Incidente tra auto e scooter, muore il padre: grave il figlio di 7 anniUn incidente tra un’auto e uno scooter si è verificato nella serata a San Foca, lungo la strada 145 che porta all’ingresso ovest della marina di...

Temi più discussi: Grave incidente stradale a Bovisio Masciago, una ventenne in ospedale; Rovinosa caduta in moto nella notte: due adolescenti finiscono in ospedale; Auto vola fuori strada, feriti tre giovani; Cava de’ Tirreni, 20enne precipita dal secondo piano: è grave.

San Siro, accoltellato alle spalle fuori da un locale: grave un uomo di 55 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Litigio tra giovani a Siderno: ventenne ferito a coltellate, indagini in corsoUn grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Siderno, nella provincia di Reggio Calabria, dove un giovane di vent'anni è rimasto vittima di un accoltellamento. L'aggressione è avvenuta nel c ... it.blastingnews.com

Napoli: turista ventenne grave dopo la caduta dal Monte Echia, si stava scattando un selfieÈ ricoverato in codice rosso in ospedale un turista siciliano di 20 anni che ieri sera è caduto mentre cercava di farsi un selfie sulla terrazza panoramica dell'Anfiteatro del Monte Echia, nella zona ... napoli.repubblica.it