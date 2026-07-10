Google e OpenAI hanno venduto modelli di intelligenza artificiale a diverse aziende cinesi, tra cui Alibaba, Baidu e Tencent, nonostante queste fossero inserite nella blacklist statunitense 1260H, che vieta il supporto alle aziende che collaborano con l’esercito cinese. Le società americane hanno continuato a esportare tecnologie avanzate, violando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti. L’operazione coinvolge anche altre imprese statunitensi e solleva questioni sui controlli sulle esportazioni di tecnologia.

Alibaba, Baidu, Tencent. Sono alcune delle filiali cinesi a cui Google e OpenAI vendevano i propri modelli avanzati di intelligenza artificiale, nonostante le società fossero presenti all’interno della 1260H, la blacklist dove gli Stati Uniti inseriscono le compagnie che supportano l’esercito cinese. A scriverlo è il Financial Times, secondo cui i due colossi americani avrebbero fornito i loro servizi alle filiali di Singapore delle controparti. La vicenda riapre nuovamente una questione sempre più dirimente a Washington. Il governo americano teme (non da adesso) che la Cina possa sfruttare il know-how tecnologico a stelle e strisce per utilizzarlo come meglio crede. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Vendevano modelli ad aziende cinesi bandite. Cosa c’è da sapere nell’affaire che coinvolge OpenAI e Google

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