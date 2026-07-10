Una notte di devastazione ha distrutto uno stabilimento sulla spiaggia, costringendo l’imprenditrice a ricostruire tutto da zero. In quella stessa zona, alcune persone sono state trovate a dormire sulla spiaggia, mentre si cerca di contrastare atti di vandalismo e incendi dolosi. La proprietaria ha dovuto affrontare i danni causati dai piromani, rimboccandosi le maniche per riparare i danni subiti. La situazione evidenzia problemi di sicurezza e degrado nel tratto di spiaggia interessato.

Sara Bonazza, imprenditrice, ne sa qualcosa. Ha dovuto rimboccarsi le maniche, ricostruire lo stabilimento che era stato devastato una notte da un raid dei piromani. Avevano bruciato il ristorante, il bancone, i muri neri. Quel giorno la sua disperazione mentre raccontava ai carabinieri quello che era successo. La sensazione di aver sentito dei rumori, paura e rabbia. Si è rimboccata le maniche, è ripartita. Il ’Delfinus’, il suo stabilimento a Scacchi, risorto dalla ceneri. Un po’ un simbolo. "Ormai la misura è colma – scandisce le parole –. Ogni mattina vai in spiaggia con la paura, non sai che cosa troverai. Ingenti i danni. Basta fare un po’ di conti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vandali, ora basta. C’è chi dorme in spiaggia"

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