Vandali in azione in spiaggia | Il nostro stabilimento trasformato in un campo di battaglia

Notizia in breve

Nelle prime ore della mattina, i gestori dello stabilimento balneare New Esperia Beach di Porto Garibaldi hanno trovato la spiaggia distrutta. Il luogo, descritto come un campo di battaglia, presenta danni causati da atti vandalici. Non sono stati segnalati feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Le forze dell’ordine sono state avvisate e stanno indagando sull’accaduto. Il danno riguarda strutture, arredi e aree di servizio del lido.