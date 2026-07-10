Urso | Nuove assunzioni nel sito ex Beko

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro delle imprese ha annunciato nuove assunzioni nello stabilimento ex Beko di Siena, riaccendendo l’attenzione sul sito. Tuttavia, lavoratori e sindacati continuano a esprimere preoccupazioni riguardo al futuro dello stabilimento e alla stabilità occupazionale. Nessuna conferma ufficiale sui numeri di assunzioni o sui tempi. La questione rimane aperta, con le parti che attendono sviluppi concreti.

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Le parole del ministro delle imprese Adolfo Urso hanno riacceso i riflettori sul futuro dello stabilimento ex Beko di Siena, ma non cancellano le preoccupazioni dei lavoratori e dei sindacati. "Siamo riusciti a convincere l’azienda a non fare licenziamenti come erano previsti in origine, ma soltanto esuberi volontari incentivati – ha dichiarato Urso intervistato da Maurizio Belpietro –. L’operazione condotta con Invitalia e il Comune di Siena porterà alla reindustrializzazione con altre imprese. Assorbiranno interamente l’occupazione e dovranno fare nuove assunzioni, perché non saranno sufficienti i lavoratori transitati da Beko". Il ministro ha quindi annunciato che "il tavolo di monitoraggio verrà convocato a settembre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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