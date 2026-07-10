Uomini e Donne Cosimo Dadorante ritrova l’amore e spiazza su Tina Cipollari | le sue parole

Un ex protagonista di Uomini e Donne ha annunciato di aver ritrovato l’amore, sorprendendo con le sue parole un’opinionista del programma. Dopo aver corteggiato pubblicamente la donna, ha condiviso sui social il suo ritorno sentimentale, senza fornire dettagli aggiuntivi. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato le sue parole e l’hanno visto come un nuovo capitolo nella sua vita personale.

Cosimo Dadorante, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornato a far parlare dopo la conoscenza con Tina Cipollari. Il cavaliere pugliese, che aveva attirato l’attenzione del pubblico per il suo corteggiamento nei confronti della storica opinionista, ha annunciato sui social di aver ritrovato l’amore. La notizia è arrivata direttamente da lui, accompagnata da alcune dichiarazioni sull’opinionista che hanno acceso la curiosità dei fan. Il percorso di Cosimo con Tina Cipollari. Cosimo Dadorante si era fatto conoscere nel parterre di Uomini e Donne per il suo interesse nei confronti di Tina Cipollari, che aveva accettato di uscire con lui pur dichiarando che non rispecchiava i suoi gusti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Cosimo Dadorante ritrova l'amore dopo Uomini e Donne

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