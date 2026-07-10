Durante l'estate, studenti maturandi e universitari possono iniziare subito il percorso di laurea nelle aree di Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie presso l'Università Link. La possibilità di avviare i corsi durante questa stagione permette di iniziare gli studi senza attendere l'inizio dell'anno accademico. Questa opportunità consente agli studenti di intraprendere immediatamente il percorso formativo scelto, facilitando la pianificazione del proprio futuro professionale.

L'estate, per migliaia di maturandi e studenti universitari, non coincide soltanto con la conclusione dell'anno scolastico, ma rappresenta il momento in cui prendere decisioni che potranno incidere sul proprio futuro professionale. Tra le facoltà che continuano ad attirare il maggior numero di candidature ci sono senza dubbio Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e le Professioni sanitarie, percorsi che richiedono preparazione, motivazione e una conoscenza sempre più approfondita delle modalità di accesso previste dai diversi atenei. Per l'anno accademico 20262027 l'Università degli Studi Link apre nuovamente le selezioni per i corsi dell'area sanitaria, offrendo agli studenti la possibilità di sostenere i test di ammissione già nel mese di luglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Università Link, Medicina, Odontoiatria e Professioni sanitarie: l'opportunità di iniziare subito il percorso di laurea

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