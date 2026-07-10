Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno dato il loro primo via libera all’inizio del processo di adesione di Ucraina e Moldavia, approvando l’avvio del Cluster 6. La decisione è stata comunicata dalla presidenza di turno irlandese del Consiglio dell’UE tramite X. In seguito a questa approvazione, si prevede di proseguire con le procedure ufficiali per l’adesione dei due paesi. Il ministro degli affari europei ha anche suggerito di includere i Balcani nel percorso di adesione.

Gli Stati membri dell’Ue hanno concordato di avviare il Cluster 6 per andare avanti nel processo di adesione di Ucraina e Moldavia. Lo annuncia su X la presidenza di turno irlandese del Consiglio dell’Unione Europea. Questo è stato fatto “per dare slancio al processo di allargamento e dimostrare l’importanza che attribuiamo all’allargamento durante la nostra presidenza”, scrive, annunciando anche la chiusura di tre capitoli negoziali per l’Albania e due per il Montenegro. “Stiamo costruendo un’Europa più resiliente: un altro passo avanti verso l’Ue per l’Ucraina e la Moldavia. Accolgo con grande favore l’accordo raggiunto oggi dagli ambasciatori dell’Ue per l’apertura del Cluster 6 nei negoziati di adesione con entrambi i paesi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Unione Europea, primo via libera dagli Stati membri all’adesione di Ucraina e Moldavia. Tajani: “Inserire anche i Balcani”

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Ungheria revoca il veto alladesione dellUcraina allUE: via libera ai negoziati

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