Carolina Mazzella è stata nominata nuova presidente dell’area marina protetta di Punta Campanella. Prima di questa nomina, faceva parte del consiglio comunale di Massa Lubrense. La sua nomina è stata ufficializzata recentemente. La Mazzella succede a un precedente incarico e assume la guida dell’area marina protetta per un nuovo mandato. La sua nomina avviene in un momento di cambiamenti amministrativi all’interno dell’ente.

Dai banchi del consiglio comunale di Massa Lubrense al timone di Punta Campanella. E’ il percorso di Carolina Mazzella, la nuova presidente dell’area marina protetta. Impiegata presso il Tribunale, si era candidata alle elezioni di fine maggio nella squadra di Lello Staiano, poi eletto sindaco, ed aveva ricevuto da questi la delega alle Attività Produttive ed ai Trasporti. Proprio Staiano l’ha adesso nominata con decreto quale consigliera rappresentante del Comune di Massa Lubrense nel consiglio di amministrazione dell’area marina protetta e, di conseguenza, presidente del consorzio di gestione. Mazzella non ha dunque specifiche... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Una presidente per l'area marina protetta di Punta Campanella

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Una Foca monaca avvistata nell'Area Marina Protetta di Punta Campanella

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