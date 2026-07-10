Il giocatore della Juventus, Kenan Yildiz, si trova in vacanza a Ratisbona, in Germania, dopo l’eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026. La stagione si è conclusa con una precoce uscita dal torneo e il calciatore ha deciso di prendersi una pausa. La sua condizione fisica presenta una tendinopatia rotulea, che potrebbe influenzare il proseguimento della preparazione estiva.

Dopo la precoce e dolorosa eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026, per Kenan Yildiz è arrivato il momento di staccare la spina. Il numero dieci della Juventus ha dato ufficialmente il via alle proprie vacanze estive rifugiandosi a Ratisbona, in Germania, la sua città natale. Un ritorno alle origini e agli affetti familiari per ricaricare le pile, ma anche un momento di profonda riflessione: l'avventura iridata del classe 2005 è stata infatti pesantemente condizionata da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che continua a tormentarlo e che ora va affrontata una volta per tutte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Una nube aleggia sulla stagione della Juve, la tendinopatia rotulea rischia di frenare Yildiz

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Una nube aleggia sulla nuova stagione della Juve, Yildiz rischia l'operazioneKenan Yildiz, attaccante del club di Serie A, ha deciso di partire per le vacanze estive e si trova attualmente a Ratisbona, in Germania.

Il programma di recupero stilato dalla Juve per Yildiz durante le vacanze: come superare la tendinopatiaDurante le vacanze, il club ha predisposto un programma di recupero specifico per Kenan Yildiz, volto a superare la tendinopatia che lo ha coinvolto.