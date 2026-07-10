Una nube aleggia sulla stagione della Juve la tendinopatia rotulea rischia di frenare Yildiz

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il giocatore della Juventus, Kenan Yildiz, si trova in vacanza a Ratisbona, in Germania, dopo l’eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026. La stagione si è conclusa con una precoce uscita dal torneo e il calciatore ha deciso di prendersi una pausa. La sua condizione fisica presenta una tendinopatia rotulea, che potrebbe influenzare il proseguimento della preparazione estiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo la precoce e dolorosa eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026, per Kenan Yildiz è arrivato il momento di staccare la spina. Il numero dieci della Juventus ha dato ufficialmente il via alle proprie vacanze estive rifugiandosi a Ratisbona, in Germania, la sua città natale. Un ritorno alle origini e agli affetti familiari per ricaricare le pile, ma anche un momento di profonda riflessione: l'avventura iridata del classe 2005 è stata infatti pesantemente condizionata da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che continua a tormentarlo e che ora va affrontata una volta per tutte. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

una nube aleggia sulla stagione della juve la tendinopatia rotulea rischia di frenare yildiz
© Sportmediaset.mediaset.it - Una nube aleggia sulla stagione della Juve, la tendinopatia rotulea rischia di frenare Yildiz
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una nube aleggia sulla nuova stagione della Juve, Yildiz rischia l'operazioneKenan Yildiz, attaccante del club di Serie A, ha deciso di partire per le vacanze estive e si trova attualmente a Ratisbona, in Germania.

Il programma di recupero stilato dalla Juve per Yildiz durante le vacanze: come superare la tendinopatiaDurante le vacanze, il club ha predisposto un programma di recupero specifico per Kenan Yildiz, volto a superare la tendinopatia che lo ha coinvolto.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web