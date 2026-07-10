Un servizio di accoglienza e assistenza ai pellegrini al santuario della Verna

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 10 luglio al 10 settembre, il Comitato Provinciale delle Misericordie di Arezzo organizza un servizio di accoglienza e assistenza ai pellegrini al santuario della Verna. Durante questo periodo, volontari saranno impegnati in una mobilitazione straordinaria per fornire supporto a fedeli e visitatori che si recano nel sito, uno dei principali luoghi della spiritualità francescana. Il progetto si ripete ogni anno nel periodo estivo.

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Arezzo, 10 luglio 2026 – . Il Comitato Provinciale delle Misericordie Aretine ha rinnovato un progetto che, nei mesi da luglio a settembre, vedrà una mobilitazione straordinaria di volontari per offrire supporto ai numerosi fedeli e visitatori che raggiungeranno uno dei luoghi simbolo della spiritualità francescana. Professionalità, tempestività e prossimità sono i tre valori alla base di questa iniziativa che è motivata dalla volontà di garantire un intervento immediato per ogni necessità di salute dei visitatori del santuario nella stagione più calda e più affollata, in un anno di particolare richiamo: nel 2026, infatti, ricade l’ottocentesimo anniversario dalla morte di San Francesco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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