«Lo scorso anno, a quest’ora, le riprese erano già concluse». Il sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, racconta così l’assenza della troupe televisiva di «Un passo dal cielo», fortunata serie targata Rai e Lux Vide che dalla sesta stagione era ambientata nel piccolo comune dolomitico ai piedi del monte Antelao. Un centinaio di persone, tra attori, registi, sceneggiatori, maestranze, comparse «ma anche un’équipe medica del “Gemelli” di Roma», elenca il primo cittadino, che da aprile a fine giugno erano soliti popolare San Vito, diventando per alcuni mesi parte attiva della comunità. La serie è stata richiamo per curiosi e turisti. «L’impatto è stato incredibile – ricorda De Bon – abbiamo avuto gli alberghi pieni anche nel 2021, appena dopo il periodo della pandemia». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Un passo dal cielo, la serie tv Rai dice addio alle Dolomiti del Cadore: «Dispiace, si era creata familiarità. Impatto incredibile sul turismo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

God of War returns at wedding to save humiliated daughter; truth out, everyone in tears!

Notizie e thread social correlati

Dolomiti Blues & Soul: 25 anni di musica tra i borghi del CadoreLa manifestazione Dolomiti Blues & Soul celebra quest’anno il suo venticinquesimo anniversario, portando sul palco artisti internazionali del genere...

Sérgio Conceição sul Milan: “Si era creata una base interessante. Cambiamento che non è stato positivo”Sérgio Conceição ha commentato il suo periodo al Milan, affermando che si era creata una base interessante prima di un cambiamento che, a suo avviso,...

Argomenti più discussi: Veneto alla ricerca del fresco: 6 cascate e laghi spettacolari; Il museo a cielo aperto del Veneto: un vero borgo d'artista lungo la strada che porta a Cortina; Tra le Dolomiti c'è un villaggio nel bosco perfetto per una vacanza diversa con i bambini.

Rai cancella la nona stagione di Un passo dal cielo: mancano i fondi. Il Cadore perde le riprese della serie tvSAN VITO DI CADORE (BELLUNO) - I dubbi c'erano, la certezza è arrivata con la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione: Un passo dal cielo 9 ... ilgazzettino.it