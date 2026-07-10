Un monaco sulla Flotilla | il suo diario di prigionia pone domande scomode

Un monaco buddista si trova a bordo di una nave sotto sequestro e ha scritto un diario di prigionia. Nel suo racconto, descrive le condizioni di detenzione e le conversazioni con gli altri detenuti. Il testo solleva domande su motivazioni e azioni di tutte le parti coinvolte, senza offrire risposte. La sua testimonianza evidenzia momenti di tensione e riflessioni personali durante il periodo di prigionia.

Mai più avrei pensato, io, tutt’altro che pacifista e non credente (in senso tradizionale), di ritrovarmi a condividere e recensire un testo di un monaco buddista. Ma quel monaco io lo conosco da anni e soprattutto, nel caso, ha partecipato ad una missione della Flotilla in soccorso della popolazione di Gaza. Quel monaco si chiama Claudio Torrero (Dharmapala) e il saggio che ha scritto riguarda l’esperienza vissuta sulla Flotilla (in particolare la nave Conscience ) l’autunno scorso: si intitola Sull’arca e dentro la balena, dove l’arca è l’imbarcazione che parte in soccorso dei palestinesi e la balena invece richiama l’esperienza del profeta Giona dentro il ventre della balena, ossia, nel caso, la prigionia ad opera dell’esercito israeliano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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