Un libro rivela che non occorre scappare ma allinearsi a ciò che piace davvero

«S e oggi fosse l’ultimo giorno della tua vita, saresti contento di come lo stai vivendo?». Parte da questa domanda provocatoria e potente la riflessione dello scrittore – viaggiatore Riccardo Bertoldi, 35 anni, nel suo nuovo libro, Tutto inizia quando smetti di aspettare (Rizzoli). La svolta, per lui, è arrivata nel modo più doloroso: la perdita improvvisa del padre ad appena 51 anni e quel “domani” che, tutto a un tratto, ha smesso di essere un alibi. Da quel trauma è nato un viaggio – prima toccando 28 paesi, e poi dentro se stesso – che oggi ha deciso di raccontare mettendosi a nudo fondendo esperienza, filosofia e saggezza di vita. Da... 🔗 Leggi su Iodonna.it

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