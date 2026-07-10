Un Frecciarossa in più per Taranto in occasione dei Giochi Decaro | Resti anche dopo

Notizia in breve

Un nuovo Frecciarossa tra Taranto e Roma sarà attivato per i Giochi del Mediterraneo. Il servizio sarà disponibile durante l’evento e resterà in funzione anche successivamente. Le autorità hanno richiesto che il collegamento non sia solo temporaneo, ma diventi parte stabile della rete ferroviaria. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attivazione o sulla durata del servizio.