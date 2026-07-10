Un Frecciarossa in più per Taranto in occasione dei Giochi Decaro | Resti anche dopo
Un nuovo Frecciarossa tra Taranto e Roma sarà attivato per i Giochi del Mediterraneo. Il servizio sarà disponibile durante l’evento e resterà in funzione anche successivamente. Le autorità hanno richiesto che il collegamento non sia solo temporaneo, ma diventi parte stabile della rete ferroviaria. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di attivazione o sulla durata del servizio.
Il nuovo Frecciarossa tra Taranto e Roma annunciato per i Giochi del Mediterraneo non dovrà essere soltanto una soluzione temporanea. È la richiesta avanzata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che accoglie con favore il potenziamento predisposto da Trenitalia in vista della manifestazione sportiva internazionale, ma rilancia chiedendo che il collegamento venga mantenuto anche dopo la conclusione dell'evento. Un servizio destinato, secondo il governatore, a rispondere non solo alle esigenze di atleti e visitatori attesi tra il 21 agosto e il 3 settembre, ma anche alla domanda di mobilità di cittadini, lavoratori e imprese del territorio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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