Un appello agli astensionisti | stavolta in ballo non c’è solo il Meloni-bis ma il destino della sinistra
Un appello agli astensionisti sottolinea che questa volta il voto riguarda non solo una possibile riconferma del governo, ma anche il futuro della sinistra. L’autrice ritiene che molte persone di sinistra evitino di votare perché non si sentono rappresentate. La riflessione si rivolge principalmente a chi sceglie di non partecipare alle urne, evidenziando il legame tra l’astensione e le dinamiche politiche di sinistra.
di Serena Poli Oggi condivido una riflessione amara, rivolgendomi prevalentemente al popolo astensionista. È mia convinzione che il popolo che non vota sia per la maggior parte composto da persone di sinistra che non si sentono rappresentate e questo scritto partirà da tale assunto. Voglio fare estrema chiarezza sulla mia posizione, perché ciò che sto per scrivere mi costa una profonda nausea e dolore politico. Su questo blog in passato mi sono già espressa sul riformismo: lo ritengo un conservatorismo sotto mentite spoglie che ha l’obiettivo di arginare la sinistra anche a costo di far governare l’estrema destra, dunque trovo estremamente disturbante la sovraesposizione mediatica della quale godono i leader di quell’area a dispetto delle percentuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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