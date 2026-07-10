di Serena Poli Oggi condivido una riflessione amara, rivolgendomi prevalentemente al popolo astensionista. È mia convinzione che il popolo che non vota sia per la maggior parte composto da persone di sinistra che non si sentono rappresentate e questo scritto partirà da tale assunto. Voglio fare estrema chiarezza sulla mia posizione, perché ciò che sto per scrivere mi costa una profonda nausea e dolore politico. Su questo blog in passato mi sono già espressa sul riformismo: lo ritengo un conservatorismo sotto mentite spoglie che ha l’obiettivo di arginare la sinistra anche a costo di far governare l’estrema destra, dunque trovo estremamente disturbante la sovraesposizione mediatica della quale godono i leader di quell’area a dispetto delle percentuali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un appello agli astensionisti: stavolta in ballo non c’è solo il Meloni-bis, ma il destino della sinistra

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