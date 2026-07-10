Un alunno di dieci anni si infortuna alla caviglia la madre chiede 13mila euro ma il giudice rigetta la domanda | Dinamica poco chiara mancano le prove

Notizia in breve

Un bambino di dieci anni si è infortunato alla caviglia in una scuola il 5 dicembre 2019, poco dopo le 15,00, subito dopo il ritorno dalla mensa. La madre ha richiesto un risarcimento di 13.000 euro, ma il giudice ha respinto la richiesta, evidenziando una dinamica poco chiara e la mancanza di prove. La causa si è concentrata sulla ricostruzione dell’incidente e sulla responsabilità della scuola.