Un alunno di dieci anni si infortuna alla caviglia la madre chiede 13mila euro ma il giudice rigetta la domanda | Dinamica poco chiara mancano le prove
Un bambino di dieci anni si è infortunato alla caviglia in una scuola il 5 dicembre 2019, poco dopo le 15,00, subito dopo il ritorno dalla mensa. La madre ha richiesto un risarcimento di 13.000 euro, ma il giudice ha respinto la richiesta, evidenziando una dinamica poco chiara e la mancanza di prove. La causa si è concentrata sulla ricostruzione dell’incidente e sulla responsabilità della scuola.
Il 5 dicembre 2019, in una scuola, un bambino di dieci anni cade in classe battendo la caviglia destra. L’incidente avviene intorno alle ore 15,00, dopo il rientro dalla mensa. I ragazzi stanno riordinando il materiale per iniziare l’attività pomeridiana, sotto la supervisione dell’insegnante. Il bambino si allontana dal banco per gettare della carta e, mentre torna al suo posto, cade. Il dolore alla caviglia è immediato. La madre, avvisata dall’insegnante, arriva a scuola e porta via il figlio. Nei giorni successivi, le visite mediche confermano un trauma distorsivo con edema osseo al malleolo tibiale. Niente fratture, ma il bambino deve tenere un tutore bivalve e usare le stampelle per quasi un mese. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Corre verso il muro durante la lezione, alunno si rompe il braccio, famiglia chiede 10mila euro di danni. Il Tribunale dice no: “Alunno ha disatteso le istruzioni, docente non ha colpa”Il 10 febbraio 2021, in una scuola di Messina, un bambino di 11 anni si fratturava il polso destro durante una lezione di educazione fisica.
Incinta a dieci anni nel centro profughi. Mancano le prove di uno stuproUn uomo di 29 anni, profugo bengalese, è stato condannato a cinque anni di reclusione dopo aver riconosciuto di aver avuto un rapporto con una...