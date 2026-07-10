Un altro royal baby in arrivo gravidanza top secret | l’annuncio della casa reale

Una nuova gravidanza è stata annunciata dalla casa reale, senza dettagli specifici. La principessa Iman aspetta il suo secondo bambino, mentre Rania di Giordania si prepara a diventare nonna per la terza volta. La notizia è stata comunicata senza conferma ufficiale, e la gravidanza di Iman è stata resa nota in modo riservato. La famiglia reale non ha fornito ulteriori informazioni sulla data prevista o altri dettagli.

Una notizia arrivata all’improvviso che ha riempito di gioia i sudditi e i fan: è in arrivo un altro royal baby! Rania di Giordania sta per diventare nonna per la terza volta, sua figlia, la principessa Iman, è infatti incinta per la seconda volta. Ma ecco tutti i dettagli di questa gravidanza tenuta sino a oggi segretissima. Rania Di Giordania sta per diventare nonna per la terza volta. Sua figlia, la principessa Imam, è infatti incinta del secondo figlio, gravidanza sino a ora tenuta segreta. A darne l’annuncio la stessa Regina con un dolcissimo post su Instagram: “Nuova gioia in arrivo. Congratulazioni a Iman, Jameel e la mia cara Amina che sarà la sorella maggiore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Royal Baby Joy: King Charles 'Delighted' by Princess Eugenies Pregnancy News

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