Durante l’Umbria Balloon Festival, i partecipanti si sono sollevati in aria a bordo di mongolfiere, offrendo una vista panoramica sulla regione. Sotto, si sono potuti ammirare borghi antichi, colline verdi, vigneti e paesaggi rurali che si estendono a perdita d’occhio. I voli sono durati alcuni minuti e hanno permesso di osservare il territorio dall’alto, con il cielo azzurro a fare da sfondo.

di Daniele Minni Hai mai visto l’Umbria dall’alto? Borghi, colline, vigneti e paesaggi mozzafiato diventano lo scenario di un’esperienza unica: il volo in mongolfiera dell’ Umbria Balloon Festival. Cresce l’attesa per il singolare evento diffuso che si terrà dal 24 luglio al 2 agosto in tre diverse città dell’Umbria, Castiglione del Lago, Gualdo Cattaneo e Todi. Umbria Balloon Festival è un evento dedicato alle mongolfiere, pensato per appassionati, turisti e curiosi che vogliono vivere un’esperienza immersiva nel territorio umbro. Il festival si sviluppa su più giornate e in più località, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e di qualità, valorizzando il patrimonio naturale e culturale della regione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Umbria Balloon Festival. Con gli occhi... all’ingiù. Voli in mongolfiera

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