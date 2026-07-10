Tzolis l’Arsenal si fa avanti con decisione | altro obiettivo che rischia di sfumare per la Roma

L'Arsenal ha avanzato un'offerta di 41 milioni di euro per acquistare l'esterno d’attacco del Bruges, Tzolis. La trattativa potrebbe portare all’addio del giocatore, che rischia di sfumare anche per la Roma. Secondo quanto riportato, il club inglese si sarebbe fatto avanti con decisione, mentre il Bruges valuta la proposta. La situazione resta in evoluzione.

Un altro nome che si complica per la Roma: Tzolis, esterno d’attacco del Bruges, rischia di allontanarsi definitivamente da Trigoria. Secondo quanto riportato da The Sun, il greco sarebbe infatti vicino all’ Arsenal, che avrebbe messo sul piatto 41 milioni di euro per convincere il club belga a lasciarlo partire. L’Arsenal cerca rinforzi dopo l’addio di Trossard. La mossa dei Gunners si inserisce in un contesto preciso: dopo la cessione di Trossard, il club londinese è alla ricerca di forze nuove per completare il proprio reparto offensivo, e ha individuato proprio in Tzolis uno dei profili più adatti a colmare quel vuoto. Non è un dettaglio... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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