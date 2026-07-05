Il Milan potrebbe perdere il difensore Tiago Gabriel, che sta attirando l’interesse del Benfica. Il giocatore del Lecce ha avuto una stagione convincente, portandolo sotto i riflettori. Le trattative tra il club portoghese e il giocatore sono in corso, mentre il Milan monitora la situazione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma la possibilità di un trasferimento si fa più concreta. Tiago Gabriel è considerato un talento emergente nel suo ruolo.

Rischia di sfumare Tiago Gabriel per il Milan? Il centrale del Lecce sta attirando molta attenzione su di sé dopo un'incredibile stagione con i salentini. Le sue prestazioni convincenti hanno portato diverse squadre ha segnarlo nella propria shortlist di mercato e, tra queste, ci sarebbe da varie settimane anche il Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista sportivo esperto di mercato, un'altra squadra sarebbe però in contatti avanzati per il portoghese, avendo formulato già la prima offerta ufficiale: Si tratta del Benfica, alla ricerca di un difensore centrale e intenzionata a riportare in patria il talento portoghese. Il Benfica avrebbe offerto 20 milioni per il centrale del Lecce, che però ne vuole almeno 25-30 per chiudere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, rischia di sfumare Tiago Gabriel: il Benfica si fa avanti per il portoghese

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