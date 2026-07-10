tutti vogliono una scuola severa ma solo per i figli degli altri

Gli asili sono agli ultimi giorni, le prove di terza media sono state superate, e la maturità si avvicina alla fine. I corsi di recupero sono ormai agli sgoccioli, con studenti e insegnanti che si preparano alla chiusura delle scuole. Le aule si svuotano, le attività si interrompono, e le scuole si preparano a chiudere le porte dopo un altro anno scolastico.

Gli asili sono agli ultimi giorni, gli esami di terza media vanno in archivio, la maturità vede il traguardo, i corsi di recupero vivono stancamente le ultime battute: la scuola sta per chiudere davvero. Le vacanze non sono un miraggio dovuto al caldo, sono lì, dietro l’angolo, con il loro carico di sollievo e bilanci. Proprio adesso, quando i cancelli si serrano e restano ricordi, pagelle, prove, verbali, griglie e spiegazioni, si vede meglio che cosa sia diventata la scuola nel discorso pubblico italiano: una priorità assoluta finché resta astratta, ma un fastidio concreto appena entra nel perimetro degli interessi personali. L’accesso agli atti a lezioni finite è il dettagliodi questi ultimi anni che racconta plasticamente l’insieme. 🔗 Leggi su Panorama.it

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