Tutte le novità dell’espansione Megaevoluzione – Buio Pesto del Pokémon GCC in arrivo in Italia

Il 17 luglio 2026 sarà disponibile in Italia l’espansione Megaevoluzione – Buio Pesto per il gioco di carte collezionabili Pokémon. La nuova espansione introduce carte e meccaniche legate al tema oscuro e alle mega evoluzioni. La diffusione avverrà attraverso distribuzioni ufficiali e negozi specializzati. La data di uscita è stata comunicata dall’ente responsabile del gioco. La serie si inserisce nelle recenti linee di espansioni del GCC Pokémon, con novità legate al tema del buio e delle evoluzioni.

L’estate dei giocatori e collezionisti del GCC Pokémon si tinge di oscurità. Il 17 luglio 2026 debutterà ufficialmente in Italia l’attesissima espansione Megaevoluzione – Buio Pesto. Abbandonati i toni vivaci delle ultime release, The Pokémon Company cala sul tavolo un set dalle atmosfere cupe, dominato dal ritorno in grande stile delle varianti megaevolute e capitanato dall’inquietante Mega Darkrai-ex. Tra meccaniche inedite, illustrazioni mozzafiato e preordini già aperti su piattaforme di riferimento come CarteMagic, le aspettative per questa nuova tornata torneistica sono alle stelle. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic Le novità del set Buio Pesto: un’estetica oscura e spietata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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IL RITORNO DEI FOSSILI: con BUIO PESTO / PITCH BLACK i Pokémon Fossile diventeranno COMPETITIVI!

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