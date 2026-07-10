Una turista è stata investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia. I lavori di spianamento della duna, già conclusi il 14 maggio secondo le comunicazioni della cooperativa dei bagnini, si erano svolti senza autorizzazione, prima dell'inizio della stagione balneare prevista per il 17 maggio 2025. La zona interessata era già aperta ai bagnanti, anche se non erano ancora stati ufficialmente autorizzati i lavori.

Sul punto in cui la donna fu travolta e uccisa, "i lavori di spianamento della duna erano terminati il 14 maggio, come da comunicazioni della cooperativa bagnini" in vista del primo giorno di balneazione "su tutto il territorio: il 17 maggio per il 2025". Inoltre "quella tipologia di lavoro con i bagnanti in spiaggia, non era mai stata autorizzata". Per il luogotenente Giuseppe Morciano, Lerry Gnoli, 54enne di Montaletto, non avrebbe insomma dovuto trovarsi la mattina del 24 maggio 2025 in quel tratto della spiaggia di Pinarella sul quale con la ruspa travolse e uccise la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia. Il militare, comandante... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turista uccisa in spiaggia da una ruspa: "Lavori mai autorizzati: c’era già balneazione"

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