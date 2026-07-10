Turismo la minoranza chiede un report annuale al Comune | Dati per valutare l’efficacia delle politiche

La minoranza ha presentato un ordine del giorno al Comune chiedendo un rapporto annuale sul turismo. La richiesta comprende dati, indicatori e una rendicontazione dettagliata delle risorse impiegate. La proposta è stata firmata da tutti i gruppi di opposizione e portata avanti dal consigliere di una formazione politica. L’obiettivo è valutare l’efficacia delle politiche adottate in ambito turistico.

Bergamo. Una relazione annuale sullo stato del turismo, con dati, indicatori e una rendicontazione puntuale delle risorse impiegate. È quanto chiede la minoranza cittadina attraverso un ordine del giorno presentato dal consigliere della Lega Alessandro Carrara e sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione. L’obiettivo dell’iniziativa è dotare il Consiglio comunale di uno strumento stabile di monitoraggio per valutare l’andamento del settore turistico e l’efficacia delle politiche adottate dall’amministrazione. Nel documento si evidenzia come Bergamo abbia registrato negli ultimi anni una crescita costante dei flussi turistici,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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