tuffi dalla galleria dismessa si blindano gli accessi prima che ci scappi il morto

Notizia in breve

Le autorità hanno predisposto ancora più barriere per impedire i tuffi dalla galleria dismessa del Moregallo, dopo che durante l’estate si sono ripetuti episodi di persone che si sono tuffate nonostante il divieto. Sono stati installati cancelli in ferro e reti metalliche per blindare gli accessi, in aggiunta ai cartelli di divieto e alle ordinanze emesse. Nonostante queste misure, si registrano ancora tentativi di accesso alla struttura.