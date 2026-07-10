Tuffi dalla galleria dismessa Si blindano gli accessi prima che ci scappi il morto

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità hanno predisposto ancora più barriere per impedire i tuffi dalla galleria dismessa del Moregallo, dopo che durante l’estate si sono ripetuti episodi di persone che si sono tuffate nonostante il divieto. Sono stati installati cancelli in ferro e reti metalliche per blindare gli accessi, in aggiunta ai cartelli di divieto e alle ordinanze emesse. Nonostante queste misure, si registrano ancora tentativi di accesso alla struttura.

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Arriva l’estate e tornano puntuali i tuffi proibiti dalla galleria del Moregallo. Non bastano i cancelli in ferro, le reti in metallo, i cartelli e le ordinanze di divieto, le raccomandazioni alla prudenza, il buon senso. Decine di ragazzini, giovani ma anche meno giovani, non solo maranza anzi, specie lecchesi della zona, sfidano le leggi e ancora di più la sorte per saltare dai finestroni della galleria del Moregallo, enclave di Mandello sulla sponda occidentale del ramo lecchese del lago di Como: si infilano tra le inferriate che sbarrano l’imbocco della vecchia galleria dismessa, si aprono varchi nei reticolati installati per tenere alla... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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