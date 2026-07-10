Tuchel combina yoga e tecnologia per contrastare Haaland | la strategia del futuro

Notizia in breve

Il difensore della Norvegia ha segnato un gol contro l’Iraq durante la partita dei Mondiali del 2026 al Boston Stadium. La sfida si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha superato l’Iraq ai quarti di finale. La partita ha visto la presenza di numerosi tifosi e ha avuto grande rilevanza per le fasi finali del torneo. Non sono stati segnalati incidenti o eventi particolari oltre ai gol segnati durante l’incontro.