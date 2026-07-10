Yildiz potrebbe dover affrontare un’operazione chirurgica, secondo quanto riportato da Tuttosport. La questione riguarda le condizioni di salute del soggetto coinvolto, ma al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle circostanze. La notizia ha generato discussioni online, mentre gli scenari futuri per la società coinvolta non sono ancora definiti. Restano da chiarire le implicazioni di questa eventuale operazione e come potrebbe influenzare le attività in corso.

2026-07-10 07:27:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Sole e mare, finalmente vacanze. Kenan Yildiz si gode questi giorni i n cui non sta pensando al pallone che rotola: dopo la dolorosa eliminazione dalla Coppa del Mondo della Turchia, il numero dieci si è rintanato a casa sua, in Germania, in quella Ratisbona che è stata felicissima di rivederlo. Un tour dei ricordi e degli affetti, in piena regola, durante il quale Yildiz si è preso il suo tempo anche per ragionare sulle prossime mosse. Non è un segreto che il suo Mondiale sia stato condizionato – e pesantemente – anche dai problemi fisici. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – Yildiz a rischio operazione: cosa sta succedendo e quali sono gli scenari Juve

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IL FUTURO DELLA JUVE FA PAURA: cosa sta succedendo DAVVERO

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