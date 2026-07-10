trovato il corpo del cinese annegato nel po

È stato ritrovato nella tarda mattinata di ieri nelle acque del Po, in territorio di Suardi, il corpo dell’uomo di 32 anni disperso nel fiume dal pomeriggio di martedì. Era un cittadino cinese che abitava a Frascarolo; i vigili del fuoco hanno rinvenuto il suo corpo senza vita non lontano da dove era stato visto l’ultima volta. Una circostanza abbastanza frequente per coloro che conoscono poco le dinamiche del fiume e i pericoli che cela. Tutto è avvenuto in pochi attimi intorno alle 19.30. L’uomo aveva raggiunto le sponde del fiume in compagnia di due amici e, considerata la temperatura torrida, aveva deciso di fare il bagno. Tutti e tre sono entrati in acqua e a un tratto gli amici lo hanno visto arrancare e poi scomparire sott’acqua senza più riemergere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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