Triciclo è il luogo dove gli oggetti e le persone trovano una seconda chance

Il laboratorio Triciclo, nato nel 1997 dalla Cooperativa Ruah, ha ampliato la propria attività oltre il semplice mercatino dell’usato. Oggi accoglie oggetti e persone in cerca di una seconda possibilità, promuovendo il riuso e il riciclo. La struttura si occupa anche di attività legate all’economia sociale, offrendo spazi e servizi per iniziative di inclusione e riqualificazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventi o sviluppi recenti.

Articolo. Nato nel 1997 da un progetto della Cooperativa Ruah, il laboratorio è diventato molto più di un mercatino dell’usato. Tra economia circolare, inserimento lavorativo e nuovi progetti digitali, insegna che dare una seconda vita agli oggetti significa offrirne una anche alle persone Nel 1997, mentre Bergamo affronta i primi flussi migratori, prende forma un progetto che unisce lavoro, integrazione e riuso. È il Laboratorio Triciclo. Nato dall’idea di Giulio Baroni, allora presidente del centro di accoglienza della Cooperativa Impresa Sociale Ruah. Sono proprio i migranti bergamaschi accolti da Ruah che animano il progetto, spinti sia... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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