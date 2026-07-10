Tregua di un giorno poi in Bergamasca torna il caldo record | Ondate più frequenti la nuova normalità

Bergamo. Il weekend porterà una tregua solo apparente, ma il grande caldo è pronto a tornare anche sulla Bergamasca. Da metà della prossima settimana il termometro tornerà a salire fino a 37 gradi in pianura, mentre l’umidità renderà il caldo ancora più difficile da sopportare: l’ennesima ondata di calore di un’estate rovente. In provincia il fine settimana ormai alle porte sarà caratterizzato da un temporaneo peggioramento. Sabato sono attesi possibili temporali, soprattutto sulle Orobie e nelle valli, ma entro sera non si escludono sconfinamenti anche sulla pianura. “Considerato il calore accumulato nei giorni precedenti, i fenomeni potrebbero risultare anche intensi”, spiega il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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