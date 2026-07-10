Tre amici sui social | La spensieratezza vince su tutto

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre amici, appassionati di Lego e satira, hanno creato un media brand molto seguito sui social. La loro community si basa su contenuti che combinano umorismo e creatività, attirando un vasto pubblico. In pochi anni, sono riusciti a costruire una presenza significativa online, consolidando il loro successo attraverso post e video che celebrano la spensieratezza. La loro storia nasce da una passione condivisa, trasformata in un progetto che vanta una forte presenza digitale.

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In principio erano tre amici. Non al bar, ma legati da una passione comune: quella per i Lego e la satira. Un matrimonio rivelatosi vincente che in pochi anni ha partorito un media brand tra i più seguiti sui social. "Una freddura al giorno leva il medico di torno". Questo è il motto che i ventenni Mattia Marangon, Pietro Alcaro e Samuele Rovituso hanno scelto per la loro creatura, nata nel 2016 e che, cresciuta a pane e freddure, oggi si chiama Ugolize e che oggi è una macchina da guerra che vanta quasi 3 milioni di follower, distribuiti tra le principali piattaforme social, e che collabora con diverse aziende, anche di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Centrodestra diviso su tutto: l’ultimo scontro è sui tassisti. Dal flop del referendum ci sono tre maggioranze in lite perenneIl centrodestra si trova diviso su diversi temi, con l’ultimo episodio che riguarda i tassisti.

Argomenti più discussi: Tragedia in quad sul monte Saccarello, chi erano i tre amici precipitati in un burrone; Bagno di notte nella piscina chiusa, Alfredo muore annegato a 28 anni: indagati gli amici; Alfonso Signorini rompe il silenzio: Sono felice che non ci sia più nessuno sul mio carro,; L’addio a Cami, Lollo e Prova. Paderno si ferma: siate sempre luce.

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