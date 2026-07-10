Tre amici sui social | La spensieratezza vince su tutto

Tre amici, appassionati di Lego e satira, hanno creato un media brand molto seguito sui social. La loro community si basa su contenuti che combinano umorismo e creatività, attirando un vasto pubblico. In pochi anni, sono riusciti a costruire una presenza significativa online, consolidando il loro successo attraverso post e video che celebrano la spensieratezza. La loro storia nasce da una passione condivisa, trasformata in un progetto che vanta una forte presenza digitale.

In principio erano tre amici. Non al bar, ma legati da una passione comune: quella per i Lego e la satira. Un matrimonio rivelatosi vincente che in pochi anni ha partorito un media brand tra i più seguiti sui social. "Una freddura al giorno leva il medico di torno". Questo è il motto che i ventenni Mattia Marangon, Pietro Alcaro e Samuele Rovituso hanno scelto per la loro creatura, nata nel 2016 e che, cresciuta a pane e freddure, oggi si chiama Ugolize e che oggi è una macchina da guerra che vanta quasi 3 milioni di follower, distribuiti tra le principali piattaforme social, e che collabora con diverse aziende, anche di respiro internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Centrodestra diviso su tutto: l’ultimo scontro è sui tassisti. Dal flop del referendum ci sono tre maggioranze in lite perenneIl centrodestra si trova diviso su diversi temi, con l’ultimo episodio che riguarda i tassisti.

Argomenti più discussi: Tragedia in quad sul monte Saccarello, chi erano i tre amici precipitati in un burrone; Bagno di notte nella piscina chiusa, Alfredo muore annegato a 28 anni: indagati gli amici; Alfonso Signorini rompe il silenzio: Sono felice che non ci sia più nessuno sul mio carro,; L’addio a Cami, Lollo e Prova. Paderno si ferma: siate sempre luce.

Sono veramente stanca di leggere tutte queste cattiverie gratuite. Lo sfogo di Alessandra arriva sui social a pochi giorni dalla morte del figlio Lorenzo Benin, uno dei tre diciassettenni che hanno perso la vita all’alba di domenica 21 giugno nell’incidente di Se - X x.com

Il dolore degli amici sui social: Ditemi che non è veroIn muta, con il pollice alto tra pesci e coralli e sempre immersi nel blu profondo. Le immersioni, la passione e la vita dei tre sub traditi dalle acque di Palinuro, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi ... napoli.repubblica.it