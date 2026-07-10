Travolge un motociclista e scappa È caccia al pirata della strada

Un automobilista ha investito un motociclista in viale Cadorna a Montevarchi e si è dato alla fuga. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì. La polizia sta cercando il veicolo coinvolto e il conducente, che non si è fermato a prestare soccorso. Sono in corso le indagini per identificare il responsabile. Nessuna informazione sulle condizioni del motociclista o dettagli sul veicolo coinvolto.

Rischia pesanti conseguenze penali l’automobilista che, nel tardo pomeriggio di mercoledì, ha travolto una motocicletta in viale Cadorna a Montevarchi, allontanandosi subito dopo senza fermarsi a prestare soccorso. Ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, un uomo di 61 anni, trasferito d’urgenza in codice giallo all’ospedale di Careggi. L’incidente si è verificato poco dopo le 18 lungo la Strada Regionale 69, all’altezza dello svincolo di Montevarchi Nord. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto con l’autovettura ha fatto sbalzare il centauro dalla sella, provocandone la caduta sull’asfalto e un forte trauma alla testa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della Misericordia di Terranuova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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