L’assessore regionale ha affermato che, sebbene nessuno abbia una soluzione immediata, si è comunque verificato un cambio di paradigma. La dichiarazione è arrivata nel contesto della crisi che interessa il Trasimeno e ha fatto seguito a un botta e risposta con l’opposizione. La discussione si è concentrata sulla gestione della situazione, senza che siano stati annunciati interventi specifici o misure concrete.

"La bacchetta magica non la possiede nessuno, ma il cambio di paradigma c’è stato". Con queste parole l’assessore regionale Simona Meloni ha aperto il confronto in Assemblea legislativa, ieri, rispondendo alle interrogazioni dei consiglieri Matteo Giambartolomei (FdI) ed Enrico Melasecche (Lega) dedicate all’ emergenza chironomidi e alla gestione del bacino del Trasimeno. Durante la seduta, l’assessore ha delineato le iniziative messe in campo dalla Giunta: tra queste, l’intensificazione dei trattamenti larvicidi, passati a cadenza settimanale, e l’avvio di una sperimentazione con luci gialle dissuasive lungo i pontili. Sul fronte del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasimeno, la “crisi“ in Regione. Botta e risposta Meloni-opposizione

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