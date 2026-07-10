Torneo della Montagna | stasera scattano i quarti di finale Stesso abbinamento nei Giovanissimi L’outsider contro i campioni in carica Che derby tra Montecavolo e Trinità

Stasera si tengono i quarti di finale del 74° Torneo della Montagna, con in campo alle 21.15 i Dilettanti e alle 20 i Giovanissimi, sul campo neutro di Roteglia. Si sfidano Montecavolo e Trinità, un derby pedecollinare. Per i Giovanissimi, stessa sfida tra le due squadre, entrambe approdate alla fase a eliminazione diretta dopo 25 anni.

L’outsider contro i campioni in carica per un confronto inedito. Scattano stasera (ore 21.15 i Dilettanti, ore 20 i Giovanissimi) sul neutro del Parrocchiale di Roteglia i quarti di finale del 74° Torneo della Montagna con il derby pedecollinare fra Spqm Montecavolo e Trinità, arrivato nella fase ad eliminazione diretta dopo ben 25 anni. Favori del pronostico tutti sulle spalle dell’Spqm Montecavolo anche se ai tre-quarti dell’ultima sfida di Felina era eliminato a causa del parziale di 1-0, poi ribaltato con un 1-3 maturato nel finale di gara che ha consegnato il primato in volata del girone A. Match specialissimo per il trainer Andrea Unni originario di Ciano ed ex di turno per i suoi trascorsi da tecnico nei baby proprio del Trinità e che si troverà dall’altra parte amici e suoi ex giocatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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