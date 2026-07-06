Trinità in festa dopo 25 anni Il Cavola sepolto sotto quattro gol Ora il derby con il Montecavolo
La partita tra Trinità e Cavola si è conclusa con un risultato di 4-1 per i padroni di casa, in occasione dei 25 anni del club locale. Il Cavola è stato sconfitto con quattro gol subiti, tra cui uno segnato dal giocatore Scalabrini. La sfida è stata caratterizzata anche da sostituzioni: Campani è entrato all’82’, Paltrinieri al 74’, Allodi al 69’ e Guidetti all’90’. Ora il prossimo impegno sarà il derby contro il Montecavolo.
TRINITÀ 4 CAVOLA 1 TRINITÀ: Scalabrini, Giuseppe Saccardi (82’ Campani), Musi (74’ Paltrinieri), Husmani, Pederzoli, Diletto, Keita, Mandelli, Zogu, Prifti (69’ Allodi), Ferrara (90’ Guidetti). A disp.: Fontana, Romei. All.: Geo Saccardi. CAVOLA: Borges, Niccolo Borgonovi (55’ Gabriele Borgonovi), Manini, Carta, Corbelli, Nobili, Bucci (86’ Lugari), Cilloni, Conti (79’ Fabbris), Pastore, Gatti. A disp.: Tommaso Ferrari, Luca Gilioli, Anwar Ferrari, Lorenzo Gilioli. All.: Davide Borgonovi. Arbitro: Debidda (Di Bari – Solito). Reti: Pastore al 5’pt, Ferrara al 14’pt, Prifit al 10’st, Zogu al 24’st e al 30’st. Note: giornata estiva; fondo buono; spettatori 200 circa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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