Trinità in festa dopo 25 anni Il Cavola sepolto sotto quattro gol Ora il derby con il Montecavolo

Notizia in breve

La partita tra Trinità e Cavola si è conclusa con un risultato di 4-1 per i padroni di casa, in occasione dei 25 anni del club locale. Il Cavola è stato sconfitto con quattro gol subiti, tra cui uno segnato dal giocatore Scalabrini. La sfida è stata caratterizzata anche da sostituzioni: Campani è entrato all’82’, Paltrinieri al 74’, Allodi al 69’ e Guidetti all’90’. Ora il prossimo impegno sarà il derby contro il Montecavolo.