Dal 25 luglio al primo novembre, San Quirico d’Orcia ospita la 55ª edizione di Forme nel Verde. La manifestazione trasforma il paese in un museo a cielo aperto, dedicato all’arte ambientale. La rassegna, la più antica in Italia in questo settore, presenta installazioni e opere di artisti contemporanei, tra cui Emilio Giannelli, in un percorso che attraversa il centro storico e i giardini della zona.

Dal 25 luglio al primo novembre San Quirico d’Orcia torna a essere un museo a cielo aperto con la 55ª edizione di Forme nel Verde, la più antica rassegna italiana dedicata all’arte ambientale. Nata nel 1971 da un’idea di Mario Guidotti e promossa dal Comune di San Quirico d’Orcia, con la direzione artistica di Carlo Pizzichini, la manifestazione propone quest’anno un percorso che intreccia arte contemporanea, paesaggio e riflessione sull’uomo. Protagonista dell’edizione 2026 è lo scultore Gianfranco Meggiato con il progetto "In itinere. L’Uomo Quantico in cammino. Un viaggio interiore lungo la Via Francigena ", pensato in occasione dei 1.150 anni della via di pellegrinaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano le ’Forme nel verde’. Da ’In itinere’ a Emilio Giannelli

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