Non chiamatela solo sagra. ‘ Mangiando una Storia.’ è un atto di resistenza culturale. Torna, per la sua seconda edizione, la rassegna nata tra i filari dell’ azienda agricola Camurein di Calerno, una settimana densa di appuntamenti per celebrare un tesoro che credevamo perduto: gli Antichi meloni reggiani, orgoglioso presidio Slow Food. Dall’11 al 17 luglio, il territorio si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove il protagonista assoluto è il melone, declinato in quattro varietà dal fascino ancestrale. C’è il Ramparino, con la sua polpa verde chiaro e quel carattere deciso, quasi piccante; c’è il Rospo (o Rospa), bitorzoluto come una zucca ma dal cuore aromatico e liquoroso; e non mancano le varianti Banana, quella di Santa Vittoria, dolce e profumata, e quella di Lentigione, tonda, liscia e zuccherina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tornano gli Antichi meloni reggiani tra etica, sapori e biodiversità

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