EquiAltaVia | tra oro liquido e sapori antichi tra i sentieri alpini
Un produttore di olio Taggiasca ha mostrato il processo di estrazione tra i muretti a secco, evidenziando le tecniche tradizionali. È stato anche svelato il metodo di preparazione del pane di Triora, con dettagli sulla ricetta antica. Durante l'evento, sono stati presentati anche i sapori e i profumi tipici della zona, tra cui l’olio liquido e i gusti autentici dei prodotti locali. La manifestazione si è svolta lungo i sentieri alpini, coinvolgendo visitatori e appassionati.
? Punti chiave Come si produce l'olio Taggiasca tra i muretti a secco?. Quali segreti nasconde la ricetta del pane di Triora?. Perché la verticalità delle Alpi Liguri ha creato sapori così diversi?. Come possono le nuove generazioni salvare queste tradizioni millenarie?.? In Breve Olio Taggiasca matura a gennaio garantendo alta resa sui versanti esposti.. Produzione casearia d'alpeggio include Toma di Mendatica e formaggi di Triora.. Pane di Triora richiede impasto di farina tipo 1 e grano saraceno.. Pagnotte da 850 grammi cotte su foglie di castagno a Triora.. Lungo i sentieri dell’EquiAltaVia nelle Alpi Liguri, il paesaggio si manifesta attraverso una geografia di sapori nati dalla fatica e dal clima rigido. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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