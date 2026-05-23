EquiAltaVia | tra oro liquido e sapori antichi tra i sentieri alpini

Notizia in breve

Un produttore di olio Taggiasca ha mostrato il processo di estrazione tra i muretti a secco, evidenziando le tecniche tradizionali. È stato anche svelato il metodo di preparazione del pane di Triora, con dettagli sulla ricetta antica. Durante l'evento, sono stati presentati anche i sapori e i profumi tipici della zona, tra cui l’olio liquido e i gusti autentici dei prodotti locali. La manifestazione si è svolta lungo i sentieri alpini, coinvolgendo visitatori e appassionati.