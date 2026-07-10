Torna la Festa nel Monacone al Rione Sanità scatta il divieto di vendita bevande in contenitori rigidi
Sabato 11 luglio si svolge la Festa del Munacone nel Rione Sanità. È stato disposto il divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi e di spray al peperoncino durante l’evento. La misura mira a garantire la sicurezza dei partecipanti. Le autorità hanno comunicato che verranno adottati controlli per far rispettare le restrizioni. Nessun altro divieto o restrizione è stato annunciato.
Sabato 11 luglio la Festa del Munacone nel Rione Sanità: divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi e di spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Parma PRide: scatta il divieto di vendita dei contenitori in vetro e lattineIn occasione del Parma PRide di oggi, sabato 16 maggio, è stato istituito un divieto temporaneo di vendita, somministrazione e introduzione di...
Firenze Rocks, stop alla vendita di bevande in contenitori di vetroDa oggi, durante il festival Firenze Rocks, è vietata la vendita e il consumo di bevande in contenitori di vetro.
Temi più discussi: Politica, musica e gastronomia: torna la Festa de l’Unità di Meldola; Sting mangia una pannocchia al Rione Sanità e fa impazzire i fan - VIDEO; Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: data, location e invitati; Sting applaude commosso Trudie Styler a Napoli: Qui ho trovato la comunità più forte del mondo | VIDEO.
Parte domani la Settimana di Festeggiamenti in onore del Patrono del Rione Sanità, San Vincenzo Ferrer detto 'O Munacone che nel 1836 liberò la popolazione dal colera. Una festa molto sentita dal quartiere che riconosce in una questa carismatica figura u facebook
Torna la Festa nel Monacone al Rione Sanità, scatta il divieto di vendita bevande in contenitori rigidiSabato 11 luglio la Festa del Munacone nel Rione Sanità: divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi e di spray al peperoncino ... fanpage.it
Regione Lazio (@RegioneLazio) / Posts / X x.com
Nel Rione Sanità la festa dell'estate per celebrare solidarietà e cibo buonoEsposizioni, mostre, laboratori con l'obiettivo di costruire un dialogo col cibo che permetta di trasformarci da semplici consumatori ad artefici consapevoli di scelte, azioni e significati. Si ... ansa.it