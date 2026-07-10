Torna la Festa nel Monacone al Rione Sanità scatta il divieto di vendita bevande in contenitori rigidi

Sabato 11 luglio si svolge la Festa del Munacone nel Rione Sanità. È stato disposto il divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi e di spray al peperoncino durante l’evento. La misura mira a garantire la sicurezza dei partecipanti. Le autorità hanno comunicato che verranno adottati controlli per far rispettare le restrizioni. Nessun altro divieto o restrizione è stato annunciato.

Sabato 11 luglio la Festa del Munacone nel Rione Sanità: divieto di vendita di bevande in contenitori rigidi e di spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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