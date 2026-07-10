Firenze, 10 luglio 2026 – Annunciati i primi ospiti internazionali per l'edizione 2026 del Festival Nazionale dell'Economia Civile (FNEC26), che si terrà a Firenze dall'1 al 4 ottobre 2026 e che quest'anno si svilupperà attorno al tema "EUconomia. L'economia che fa bene, il rumore della foresta che cresce". Venerdì 2 ottobre, si legge in una nota, è attesa l'avvocata, attivista e Premio Nobel per la Pace 2003 Shirin Ebadi, che tornerà, dopo il suo intervento del 2023, a sottolineare quanto sia urgente parlare di diritti civili, di pace, di democrazia. L'economista Jan-Emmanuel De Neve, direttore dell'Oxford Wellbeing Research Centre, aprirà i lavori di sabato mattina, riportando gli ultimi dati raccolti a livello internazionale sul benessere delle organizzazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Festival dell'economia Civile, con Aghion, Ebadi, De Neve

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