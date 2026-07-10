Tifosi Sospesa la campagna abbonamenti La società non riapre la vendita

La vendita degli abbonamenti è stata sospesa, interrompendo la campagna avviata con largo anticipo rispetto ai programmi iniziali. La società ha deciso di non riaprire subito la vendita e al momento non sono state comunicate date per una possibile ripresa. La decisione ha causato l’interruzione temporanea della fase di sottoscrizione, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Era partita con grandissimo anticipo sulla tabella di marcia e adesso si ferma tutto, per sapere quando riaprirà la campagna abbonamenti si dovranno attensere comunicazioni. Il Perugia infatti fa sapere "che, per esigenze tecniche ed organizzative, resta sospesa la ulteriore vendita degli abbonamenti per la stagione 202627, anche online. Questo, per consentire agli uffici di evadere le numerose richieste di abbonamento legate ai contratti sottoscritti dagli sponsor". La questione prezzi. "Il Club si riserva inoltre di effettuare ulteriori valutazioni in merito ai prezzi degli abbonamenti da applicare quando sarà riaperta la vendita,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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