La sveglia che suona, interrompe un sonno pesante ma l’impegno è di quelli seri: “ Andare in edicola per non restare senza”. E alzarsi costi quel che costi, magari con l’aiuto di un analgesico che la sera prima qualche birretta è andata giù. Raggiungere l’edicola più improbabile, o quella dell’amico che sicuramente ha pensato a noi, perché quella copertina va incorniciata. Già, perché lo sappiamo tutti quel che accaduto vent’anni e un giorno fa, inutile citare il rigore di Grosso, Materazzi che vola, la traversa di Berlino che trema ancora di fronte al rigore di Trezeguet, Cannavaro che alza la Coppa e la festa. ma del giorno dopo? Chi lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… il 10 luglio 2006: la corsa in edicola, i giornali da conservare e il Circo Massimo in festa per un Mondiale che segnò l’inizio della fine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Il Diavolo veste Prada 2”, la fine dei giornali e l’inizio di MilanandiaUn nuovo capitolo intitolato “Il Diavolo veste Prada 2” ha attirato l’attenzione, segnando un cambiamento nel panorama mediatico.

“Vita”, il grande concerto al Circo Massimo: da Bocelli ad Annalisa, Roma celebra la Giornata mondiale contro la drogaIl 22 giugno al Circo Massimo si terrà il concerto “Vita” in occasione della Giornata mondiale contro la droga.