Ti ricordi… il 10 luglio 2006 | la corsa in edicola i giornali da conservare e il Circo Massimo in festa per un Mondiale che segnò l’inizio della fine
Il 10 luglio 2006, le edicole si affollano per comprare i giornali dedicati alla vittoria della nazionale in un Mondiale. La festa invade il Circo Massimo, dove i tifosi si radunano per celebrare. La mattina si sveglia con la necessità di recuperare i quotidiani, anche dopo una notte di festeggiamenti e qualche bicchiere di troppo. La corsa ai giornali diventa un gesto simbolico di quella giornata, che ha segnato una svolta nel calcio italiano.
La sveglia che suona, interrompe un sonno pesante ma l’impegno è di quelli seri: “ Andare in edicola per non restare senza”. E alzarsi costi quel che costi, magari con l’aiuto di un analgesico che la sera prima qualche birretta è andata giù. Raggiungere l’edicola più improbabile, o quella dell’amico che sicuramente ha pensato a noi, perché quella copertina va incorniciata. Già, perché lo sappiamo tutti quel che accaduto vent’anni e un giorno fa, inutile citare il rigore di Grosso, Materazzi che vola, la traversa di Berlino che trema ancora di fronte al rigore di Trezeguet, Cannavaro che alza la Coppa e la festa. ma del giorno dopo? Chi lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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