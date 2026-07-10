Se sei un amante delle atmosfere cupe, del crimine organizzato e dei grandi drammi storici, c’è un nuovo titolo che devi assolutamente segnare in calendario. Si tratta di The Westies, la nuovissima serie thriller di stampo gangster prodotta da MGM+ che promette di diventare la prossima grande ossessione televisiva. Ambientata nella New York degli anni ’80, lo show garantisce un viaggio adrenalinico e spietato all’interno di una delle bande criminali più feroci della storia americana. Di cosa parla The Westies? La Trama del nuovo Crime Drama. La narrazione ci trasporta direttamente nel cuore pulsante e pericoloso di Hell’s Kitchen durante i primi anni Ottanta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Westies: La nuova serie gangster di MGM+ che sfida la mafia italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Westies (MGM+ 2026 Series) Official Trailer

Notizie e thread social correlati

Super Market: in arrivo la nuova serie comedy italiana targata Prime Video che gioca sul caos della grande distribuzioneIl 17 luglio debutta su Prime Video la nuova serie comedy italiana “Super Market”, prodotta da Il Terzo Segreto di Satira.

In arrivo su Disney+ una nuova docuserie italiana: World Wide Mafia, ‘NdranghetaUna nuova docuserie italiana intitolata World Wide Mafia, ‘Ndrangheta sarà disponibile dal 20 maggio su Disney+ in Italia e nel resto del mondo,...

Temi più discussi: The Westies; Spider-Man: Brand New Day, J.K. Simmons rompe il silenzio sui rumor del ritorno di J. Jonah Jameson; Widow’s Bay - Il trailer ufficiale; Attack on Titan 3 - Trailer del gameplay.

Ascolta #Trailers! In questo numero: Rosebush Pruning, L’hangar rosso, Election day, La casa nella prateria, The Westies #Radio #Rubriche #Podcast #Cinema #SerieTV #Netflix #MGMplus x.com

The Westies: Ecco il primo trailer della serie con J.K. Simmons sulla guerra tra gang nella New York degli anni '80J.K. Simmons è il protagonista di The Westies, nuova serie in stile Peaky Blinders incentrata sull'omonima gang irlandese nella New York City degli anni '80. Ecco il primo trailer. Disponibile in ... comingsoon.it

Una nuova serie tv nel futuro di Titus Welliver: La star di Bosch nel crime drama The WestiesIl prossimo ruolo di Titus Welliver in tv sarà nel crime drama di MGM+ The Westies, accanto a J.K. Simmons. Sebbene continuerà a vestire i panni dell'investigatore Harry Bosch, questa volta solo ... comingsoon.it