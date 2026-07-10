È stato pubblicato il live dei Cranberries registrato al London Astoria nel 1994. La registrazione, datata tra il debutto del 1993 e il successo del 1994 con l’album “No Need to Argue”, ripropone le esibizioni di quel periodo cruciale. La scaletta include brani storici, catturando l’energia della band durante quella fase di crescita e affermazione internazionale. La pubblicazione arriva in un momento in cui si ricorda il percorso tra i due album che hanno segnato il loro successo.

DUBLINO – Il periodo che separa il folgorante debutto dei Cranberries con “Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?” (1993) dall’affermazione mondiale di “No Need to Argue” (1994) fu decisivo per la consacrazione della band. Sull’onda del successo del loro primo album ai vertici delle classifiche, che diede origine alle hit “Linger” e “Dreams”, la giovane band irlandese suonò in un’atmosfera intima e raccolta all’interno del leggendario locale London Astoria II. Una registrazione di quella performance che si credeva perduta è stata recentemente ritrovata e sarà pubblicata il prossimo 28 agosto, con il titolo “Live at The London Astoria II, 1994”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - The Cranberries: esce “Live at The London Astoria II, 1994”

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