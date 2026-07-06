TFA Sostegno XI ciclo ecco chi salta la preselettiva con tre annualità di servizio

Per il XI ciclo del TFA Sostegno, chi ha almeno tre annualità di servizio nel ruolo può saltare la prova preselettiva. Questa norma si applica esclusivamente alla fase di selezione iniziale, mentre rimangono invariate le prove successive. La possibilità riguarda solo i candidati con un’esperienza pluriennale nel sostegno, senza influire sulle altre prove o sui criteri di ammissione. La regola si riferisce esclusivamente alla fase di preselezione e non modifica le modalità delle prove successive nel concorso.

Chi insegna sul sostegno da tempo si chiede spesso quali agevolazioni offra il concorso. Sul TFA Sostegno una regola è ormai chiara: con tre annualità di servizio si evita la prova preselettiva, ma non le altre. A spiegarlo è Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, che risponde ai dubbi di una maestra della scuola dell'infanzia.Esonero valido solo per la preselettivaLa normativa parla chiaro: l'agevolazione riguarda solo la prima fase del percorso. Chi possiede i requisiti di servizio accede subito allo scritto e all'orale, senza passare dal test iniziale. Il sindacalista non lascia spazio a interpretazioni.«No, non si salta la prova scritta e quella orale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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