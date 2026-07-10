TFA Sostegno XI ciclo cosa si frequenta nel percorso abbreviato | previsti laboratori tirocinio e TIC

Nel percorso abbreviato del TFA Sostegno XI ciclo, i partecipanti devono frequentare laboratori, svolgere un tirocinio e seguire i moduli TIC. I docenti già specializzati nel sostegno che accederanno a questa formula non sono esentati da tutte le attività formative, ma devono comunque completare alcuni obblighi. Le attività richieste variano in parte a seconda del grado di scuola scelto.

I docenti già specializzati sul sostegno che accederanno al percorso abbreviato del TFA non saranno esonerati da tutte le attività formative. Il programma, infatti, prevede comunque alcuni obblighi, che variano in parte in base al grado di scuola scelto. Lo chiarisce Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti. Intervenendo per precisare una risposta fornita in precedenza, Craparo ricorda che il percorso abbreviato comprende anche i laboratori. Le attività laboratoriali restano obbligatorie perché differiscono da un ordine di istruzione all’altro. “I laboratori sono differenti per ogni ordine e grado, quindi dovranno essere frequentati”, spiega il rappresentante della Gilda. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione

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