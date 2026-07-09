TFA Sostegno XI ciclo percorso abbreviato per specializzati Indire Il parere della Gilda

Notizia in breve

Per l’XI ciclo del TFA Sostegno, è stato confermato un percorso abbreviato per alcuni candidati. La misura riguarda chi ha già una specializzazione sul sostegno e desidera ottenerne una seconda per un diverso livello di istruzione. La possibilità si applica a chi ha completato con successo il primo percorso e mira a ottenere una nuova specializzazione senza seguire l’intero percorso formativo. La decisione è stata comunicata attraverso un parere ufficiale.