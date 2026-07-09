TFA Sostegno XI ciclo percorso abbreviato per specializzati Indire Il parere della Gilda
Per l’XI ciclo del TFA Sostegno, è stato confermato un percorso abbreviato per alcuni candidati. La misura riguarda chi ha già una specializzazione sul sostegno e desidera ottenerne una seconda per un diverso livello di istruzione. La possibilità si applica a chi ha completato con successo il primo percorso e mira a ottenere una nuova specializzazione senza seguire l’intero percorso formativo. La decisione è stata comunicata attraverso un parere ufficiale.
Tra le novità confermate per l’XI ciclo del TFA Sostegno c’è anche la possibilità, per alcuni candidati, di seguire un percorso formativo abbreviato. La misura riguarda chi è già in possesso di una specializzazione sul sostegno e intende conseguirne una seconda per un diverso grado di istruzione. A chiarirne il funzionamento è Simone Craparo, dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti. Il percorso abbreviato non consente di evitare le procedure di ammissione. “I percorsi abbreviati sono sempre ad accesso a numero chiuso”, ricorda Craparo. Per accedervi è comunque necessario superare le prove selettive previste dal bando oppure risultare già idonei nelle graduatorie e procedere all’immatricolazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
TFA Sostegno XI ciclo: chi accede al percorso abbreviato deve fare le prove Ecco tutti i casi
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